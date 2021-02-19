Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aşı yorumu Nilüfer’i sinirlendirdi

Aşı olduğu anın videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan sanatçı Nilüfer'i takipçisinden gelen yorum kızdırdı.

Güncellenme: 11:19, 19/02/2021
Hayat HaberleriMagazin

Corona aşısı olan 65 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, o anların videosunu Instagram hesabından “Karar verdim aşı oldum” notuyla paylaştı.

Bir takipçisi, “Bu corona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?” deyip gülücük emojileri koydu.

“MEME KANSERİ GEÇİRDİM”

Yoruma sinirlenen Nilüfer’den cevap gecikmedi: “Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?”

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer’den özür diledi.

İlginizi ÇekebilirCoronaya yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldıCoronaya yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı
Corona Deniz Akkaya Instagram meme kanseri Nilüfer sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:11:12,