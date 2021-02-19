Aşı yorumu Nilüfer’i sinirlendirdi

Corona aşısı olan 65 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, o anların videosunu Instagram hesabından “Karar verdim aşı oldum” notuyla paylaştı.

Bir takipçisi, “Bu corona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?” deyip gülücük emojileri koydu.

“MEME KANSERİ GEÇİRDİM”

Yoruma sinirlenen Nilüfer’den cevap gecikmedi: “Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?”

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer’den özür diledi.