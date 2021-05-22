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Aşık Mahzuni Şerif anıldı

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Güncellenme: 16:12, 22/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Aşık Mahzuni Şerif anıldı

2002 yılında hayatını kaybeden halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif için mezarı başında düzenlenen anma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Aşık Mahsuni Şerifin oğlu Ali  Mahzuni Şerif ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Mahzuni baba, hak ile hak oldu ve sırlandı. Geride ise paha biçilmez eserleri ve her zaman mazlumdan, ezilenden ve gariplerden yana asil duruşu kaldı. Hacıbektaş olarak Mahzuni Şerif gibi bir değeri topraklarımızda mihman ettiğimiz için ne kadar mutlu olsak ve ne kadar gurur duysak azdır diye konuştu.


“MAHZUNİ’NİN İKİ SEVDASI VARDI” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, “Mahzuni Şerif’in iki sevdası vardı, biri Hacıbektaş Veli, diğeri ise Mustafa Kemal Atatürk’tü. Her zaman halkın sorunlarını türkülerinde seslendiren Mahzuni’yi pandemi döneminde az sayıdaki bir katılımla anıyoruz. Ancak inanıyorum ki önümüzdeki yıl binlerle anacağız” dedi.
(DHA)

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Yayınlanma Tarihi:16:09,