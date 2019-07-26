Aşıklar Şehri konusu ne? Aşıklar Şehri filmi oyuncuları kimler?

Yolları kesişen iki insanın hikayesinin anlatıldığı 6 dalda Oscar ödüllü Aşıklar Şehri başrolünde Ryan Gosling ve Emma Stone yer alıyor. İşte Aşıklar Şehri hakkında detaylar...

Aşıklar Şehri, televizyon seyircisiyle buluşuyor. Müzikal bir film türünde yer alan Aşıklar Şehri’nde hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia’nın insanın içini ısıtan hikayesi anlatılıyor.

AŞIKLAR ŞEHİR KONUSU

Sebastian ve Mia’nın yolları, Los Angeles’ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

AŞIKLAR ŞEHRİ OYUNCULARI

Oscar ödüllü Whiplash'in yazarı Damien Chazelle'in yazıp yönettiği bu romantik müzikal filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons yer alıyor.