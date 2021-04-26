Türkiye’nin en ünlü bateristlerinden olan ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti.

Kıbrıs’ta yaşayan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. 70 yaşındaki müzisyen bir süredir tedavisi için İstanbul’da bulunuyordu.

Acı haberi sanatçı Şehrazat duyurdu. Şehrazat, Twitter hesabından üzüntüsünü, “Uzun yıllardır görüşemedik ama değişen bir şey yok Asımcım. Çok yıllı arkadaşım mekanın cennet olsun, nurlarda yat canım benim. Ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

“SENİ HEP GÜLEN YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ”

Yakın arkadaşının vefatı ile sarsılan Ajda Pekkan da “Canım arkadaşım, kıymetlimiz, müzik dünyasında önemli yeri olan değerli müzisyen dostumuz Asım Ekren’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum… Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Çok ama çok üzgünüm… Nurlar içinde uyu” açıklamasını yaptı.

5 KEZ EVLENMİŞTİ

Asım Ekren, 1951 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1960’lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı. İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası şefi Selçuk Başar’ın kardeşi Asuman Başar’la yaptı. Çiftin bu evliliğinden dünyaya gelen Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var. Ardından Ekren, Mari Güngörmez ile nikâh masasına oturdu

22 Temmuz 1985’te Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal ile evlendi. Zeynep Özal ile evlendikten sonra çeşitli iş insanları ile tekstil işi yaptı. İkilinin bu birlikteliğinden Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu bulunuyor.

1990’da Zeynep Özal’dan boşandıktan 53 gün sonra e eski nişanlısı Selma Güneri ile evlenip, 1992 yılında boşanmıştı. İkili, tekrar aynı yıl nikâh masasına oturmuş ancak 1994’de yine yollarını ayırmıştı.

Ünlü baterist, son olarak 1997 yılında Semra Ekren ile dünyaevine girmişti. Çiftin nikâh şahitliğini ise Muazzez Abacı yapmıştı.

İstanbul Gelişim Orkestrası’nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı.

Kültür Bakanlığı'nın Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda pek çok müzisyen ile müzik çalışmalarıma devam etti.

2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı Folkestra isimli bir grup kurdu.