Ünlü isimler aşıya koştu

İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Bengü, “Bugün ben de aşımı oldum. Öncelikle müzisyen dostlarımın, sektörümüzün ve tabii ki tüm halkımızın aşısına kavuşması dileğimle… Umarım uzun zamandır büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışan sanat, etkinlik ve müzik sektörü de tez zamanda eski günlerine kavuşur. Aşı sırasının bana gelmesiyle bir, ikinci mutluluk sebebim de şu an 18 haftalık gebe oluşum. Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle üçüncü ay bittikten sonra corona aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah” dedi.



45 yaşındaki şarkıcı Gülşen de Instagram hesabı üzerinden aşı olduğu anları paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir. 1,5 yıldır devam eden, müziğin, tiyatroların sustuğu, hiçbir sanat dalının icra edilemediği hatta yok sayıldığı, bu yolda emek veren hiç kimsenin hiçbir yardım görmeden bugünlere geldiği (ya da ne yazık ki gelemediği) sonuçları en ağır, en karanlık tablo bizimkisi. Bir an evvel yaraların sarılması için (bunu tüm sektörümüz adına söylüyorum) çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

Müzisyen Merve Özbey ise, “Şükür aşı olabildim… Story’lerde de söylemiştim ama buradan da paylaşmış olayım. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize (inanılmaz güler yüzlüler), Sağlık Bakanlığı çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşuruz” diye konuştu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü aşı yaptırdıktan sonra çekilen fotoğrafını “Aşılandım” notuyla paylaştı.

Güzelbahçe Devlet Hastanesi’nde aşı olan oyuncu Ayça Bingöl fotoğrafını “Sonunda” notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Yalın, “Aşımı oldum… Müzisyenlerin aşılanabilmesi için emek veren herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda herkesin aşıya ulaşabilmesi umuduyla…” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıklamıştı. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte Eylül’de yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başladığını duyurmuştu.

Bakan Koca, dün de, “Pazartesi ya da salı günü 4.2 milyon BioNTech aşısı gelecek. Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılamayı başlatacağız” açıklamasında bulundu.

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