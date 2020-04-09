Aşk 101 dizisinin konusu ne? Netflix’den yeni Türk dizisi Aşk 101…

Son yılların en popüler dizi ve film platformu Netflix’te yeni bir dizi daha başlıyor. Türk gençlik dizisi Aşk 101’in Netflix’te yayınlanacağı ve 8 bölümden oluşacağı açıklandı. Aşk 101’in yayın tarihi de belli olurken, dizi takipçileri oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı. Peki Aşk 101 dizisi ne zaman başlayacak? Aşk 101 oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix’te yayınlanacak olan Aşk 101 dizisinin yayın tarihi belli oldu. 8 bölümden oluşan gençlik dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenirken, oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu ve Alina Boz gibi isimler yer alıyor. Peki Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 oyuncuları kimler?

AŞK 101 KONUSU

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk 101 (Love 101), 8 bölümden oluşan Türk yapımı gençlik ve komedi dizisidir. Aşk 101'in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız yer alırken, senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme almıştır. Dizi, 24 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

AŞK 101 OYUNCULARI

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Bade İşçil –

Müfit Kayacan – Necdet