“Aşk Adası” programının yıldızı Türk kızı Ekin Su’dan müjdeli haber

İngiltere kanallarında yayınlanan "Aşk Adası" (Love Island) programıyla şöhrete kavuşan Türk kızı Ekin Su Cülcüoğlu, eski sevgilisiyle tekrar bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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“Aşk Adası” programının yıldızları Ekin Su Cülcüoğlu ve Davide Sanclimenti, çıktıkları romantik bir tatil sırasında çektikleri samimi bir selfie ile barıştıklarını doğruladılar.

Geçen yaz ITV2’de yayınlanan flört programını birlikte kazanarak şöhrete kavuşan genç çift, 11 aylık bir ilişkinin ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyurmuştu.

29 yaşındaki Ekin Su ve 28 yaşındaki Davide, temmuz ayında ITV Yaz Partisi’nden birlikte ayrılırken fotoğraflandıktan sonra tekrar sevgili oldukları yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Bu hafta Ekin Su’nun memleketi Türkiye’ye romantik bir kaçamak yapan çift, barıştıklarını teyit ederek doğum gününü birlikte kutladı.

Instagram’da bir video paylaşan Davide, sahilde kolunu Ekin Su’ya doladı ve “Tanıdığımı düşündüğüm birini buldum.” diyerek şaka yaptı.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR İLİŞKİLERİ VARDI

Genç çift, program boyunca kaldıkları villada inişli çıkışlı bir süreç yaşadılar ancak aşklarıyla ülkenin kalbini kazandılar.

İkili, Ağustos 2022’de birbirlerinin aileleriyle tanışmak için İtalya ve Türkiye’deki memleketlerine gittikleri kendi TV programlarını çekmeye devam etti ve birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift, 11 aylık aşklarının ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyurdu.

Türkiye ve İbiza’ya ayrı tatiller için seyahat eden eski çift, geçen ay “Barbie” galasında karşılaştı ve ardından her ikisi de ITV partisine davet aldı.

Ancak birbirlerine soğuk davranmaları beklenirken Davide, Ekin-Su ile birlikte gizlice taksiye binerken görüldü. Ardından Instagram hesaplarında paylaşılan “barışma” selfie’si ise kimseyi şaşırtmadı.

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