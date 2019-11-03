Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 9. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi 9. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 9. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Ada, Yusuf'tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf'a kızgındır. Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul'da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 9. SON BÖLÜM İZLE

İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail'in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.

Nalân'ın hamileliği Ada ve Yusuf'u ayırmıştır. Yusuf, Nalân'a geri döner ama çok mutsuzdur; aklı, kalbi biricik aşkı Ada'dadır. Her fırsatta Ada'yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arar.

Nihal, hastaneden taburcu edilen Yıldırım'a evde bakım hizmeti vermesi için Ada ile anlaşır. Ada, Özben ailesinin evinden çalışmaya başlar. Rüzgâr bu karara çok sevinir. Ada'yla yakınlaşabilmek için eline bir fırsat geçmiştir. Yıldırım'ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlamıştır. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir şey olur.