Aşk Ağlatır 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 10. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi 10. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgar ise Ada’ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır. Aşk Ağlatır 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 10. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Çiçek'in öğrendiklerini Yusuf'a söylemesine engel olmaya çalışan Nalan, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden olur. Yusuf ve Ada, Çiçek'i bulup hayatını kurtarırlar. İşte Aşk Ağlatır 10. son bölüm izleme linki…

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 10. SON BÖLÜM İZLE

Hemen ameliyata alınan Çiçeğin durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye koşarlar. Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgar'ın bir an önce Ada'ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiler.

İsmail, kendisine kurulan tuzağın farkında değildir. Ada'ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgar'ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgar ise Ada'ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır.

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada'ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf'tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf'a kızgındır. Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul'da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.

İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail'in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.