Aşk Ağlatır 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 11. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi 11. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yusuf’u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf’u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez. Peki Aşk Ağlatır 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 11. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Nalân, Çiçek'in uyanıp konuşmasını ve kendisini ele vermesini engellemek için bir yol bulmak zorundadır. Adım attığı karanlık yollardaki ilk gecesinde vurulan Yusuf'un ortadan kaybolması üzerine Ada meraktan çılgına döner.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 11. SON BÖLÜM İZLE

Fırat'la birlikte Yusuf'u bulmak için büyük bir çaba sarf eder. İsmail'i ağına düşürmek üzere olan Zeynel'in, Yusuf'un yaralanmasıyla da ilgisi olduğu ortaya çıkar. Yusuf'u baygın bir şekilde bulan Cevdet hayatını kurtarır. Çiçek kendine gelir ama hafızasını kaybettiği için olanları hatırlamaz. Nalân, bu haberle havalar uçar. Bir an önce Yusuf'la evlenmek için harekete geçer.

Yusuf'u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf'u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Ona olan aşkını bastırmak zorunda olduğunu unutur. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez.

Çiçek'in öğrendiklerini Yusuf'a söylemesine engel olmaya çalışan Nalan, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden olur. Yusuf ve Ada, Çiçek'i bulup hayatını kurtarırlar.

Hemen ameliyata alınan Çiçeğin durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye koşarlar. Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgar'ın bir an önce Ada'ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiler. İsmail, kendisine kurulan tuzağın farkında değildir. Ada'ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgar'ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgar ise Ada'ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır.