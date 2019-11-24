Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 12. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi 12. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar. Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 12. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Yusuf, Ada'ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf'un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 12. SON BÖLÜM İZLE

Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat'la birlikte, Nalan'ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada'nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru'nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf'un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

Nalân, Çiçek'in uyanıp konuşmasını ve kendisini ele vermesini engellemek için bir yol bulmak zorundadır. Adım attığı karanlık yollardaki ilk gecesinde vurulan Yusuf'un ortadan kaybolması üzerine Ada meraktan çılgına döner. Fırat'la birlikte Yusuf'u bulmak için büyük bir çaba sarf eder.

İsmail'i ağına düşürmek üzere olan Zeynel'in, Yusuf'un yaralanmasıyla da ilgisi olduğu ortaya çıkar. Yusuf'u baygın bir şekilde bulan Cevdet hayatını kurtarır. Çiçek kendine gelir ama hafızasını kaybettiği için olanları hatırlamaz. Nalân, bu haberle havalar uçar.

Bir an önce Yusuf'la evlenmek için harekete geçer. Yusuf'u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf'u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Ona olan aşkını bastırmak zorunda olduğunu unutur. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez.