Aşk Ağlatır 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 15. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi 16. bölümüyle final yaparak ekran macerasını sonlandırıyor. Dizinin son bölümünde; Yusuf’u rahat bırakmasının tek yolunun Ada’yla evlenmesi olduğunu söyleyen Rüzgar, Ada tarafından reddediliyor.
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AŞK AĞLATIR 15. SON BÖLÜM İZLE
Yusuf'a ne olduğunu duyan Nalan, duygularını Mert'ten gizlemeye çalışsa da kahrolur. Ada'yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgar ise çok tehlikeli oyunlar oynamaya başlar.
Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken; onun kabuslarının sebebi olan Hünkar, kızı Cemre ile karısı Zeynep'in de Ada ve Yusuf'un kendisi için neden bu kadar önemli olduklarını sorgulamaları üzerine çok zor durumda kalır.
Zeynep, çok düşkün olduğu kocası Hünkar'ın kendisinden gizlediği sırrını ortaya çıkarmak için harekete geçer! İsmail ise Ada'nın sahip olduğu servetin peşine düşerek geçmişi eşelemeye başlar. Bu arada Ada herkesin hayatını etkileyecek çok zor bir karar vermek üzeredir!