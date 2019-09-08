Aşk Ağlatır 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada İstanbulluyu bulmak için yollarda! Aşk Ağlatır 1.bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi ilk bölümü ile görücüye çıktı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın yer aldığı dizide bir mektup ve iki gencin hikayesi ele alınıyor. Aşk Ağlatır dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aşk Ağlatır’ın 1. bölümünde; Mektubu Ada’ya vermek isteyen Yusuf, Ada’nın yaşadığı köye gider. Ada ile karşılaştığını bilmeyen Yusuf, Ada Meryem’i sorar. Sonrasında Ada, kendisinin Ada Meryem olduğunu açıklar. Yusuf cüzdanını ve mektubunu Ada’ya teslim eder. Ada ise dediklerinin hiçbiri çıkmadı deyip mektubu istemez.

AŞK AĞLATIR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



AŞK AĞLATIR 1. BÖLÜM İZLE

Eve gelen Yusuf, Fırat’ın odasında Ada’nın annesinin yazdığı mektubu bulur. Mektubu okumaya başlayan Yusuf, gözyaşlarını tutamaz. Bu sırada Ada ise içinde bulunduğu durum yüzünden çaresiz hisseder.

Ada köye geldiğinde yerdeki karı görünce çok şaşırır. Ada, uyumadan önce “Allah’ım annemi geri ver bir daha şeker yemeyeceğim” diye dua ederken dayısı sesini duyar ve azarlar. Yengesi Ada için endişelenirken, dayısının ise Ada ile ilgili çok farklı planları vardır.

Ada, dayısı ile köye gidiyor. Otobüste Ada dayısından annesinin yazdığı mektubu okumasını istiyor. Dayısı ise mektubu okumuyor ve Ada’yı annen öldü yok artık diyerek tersliyor.

AŞK AĞLATIR DİZİSİNİN KONUSU

Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat'ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada'ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf'un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada'nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada'nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada'yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.