Aşk Ağlatır 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır 2. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Yusuf'un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada'nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat'ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada'ya yazılmış bir mektup bulur.

Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf'un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada'nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada'nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada'yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.

İsmail, Ada'ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail'i durdurmak zorunda kalır. Peki bunun nasıl bir bedeli olacaktır? Yusuf'un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir.

Yusuf'un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanır, onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Yusuf ise diğer yandan mahkemeye çıkarılacaktır. Ada'ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapar Yusuf. Yine de ikilinin birbirine kavuşması kolay olmayacaktır. Üstelik Mustafa ve İsmail de Ada'nın peşine düşmüştür.

Yapımını MF Yapım'ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu'nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.