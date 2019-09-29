Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 4. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi 4. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı Aşk Ağlatır dizisi seyircilerden kısa zamanda tam not aldı. Son bölümde; Nalan ve Yusuf’u tekrar bir arada gören Ada, gözyaşlarına engel olamıyor. Peki Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 4. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin 4. son bölümünde; Ada, Rüzgar'ın evine yardımcı olarak giriyor. Ada'yı annesine karşı savunan Rüzgar'ın, “Ada benim merhamet değil hayranlık duyduğum biri anne!” sözleri dikkat çekiyor.

AŞK AĞLATIR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR YENİ FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 4. SON BÖLÜM İZLE

Hastanede yatan Nalan, Yusuf'a, Ada'dan uzak durmasını söylüyor. Ada, polise ifade veriyor. Ada'nın yanına gittiğinde Rüzgar'ı gören Yusuf ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yusuf'un kendisinden kaçtığını düşünen Ada'nın gözyaşları izleyenleri derinden etkilerken, ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Hastaneye gelen Mert ile Yusuf'un karşılaştığı anlar ve yaşanacaklar merak uyandırıyor.

Mustafa'nın yere yığılmasıyla şoka giren Ada, ona yardım etmeye çalışırken İsmail'in engeliyle karşılaşıyor. Ada, o sırada eve gelen Yusuf'u, “Ben iyiyim. Sen beni merak etme!” sözleriyle uzaklaştırmaya çalışırken Yusuf, Ada'dan vazgeçmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

Yusuf Ada'yı, Mustafa ve İsmail'in elinden kurtarmak için hemen harekete geçiyor.Beklemediği birinden gelen yardımla Ada'yı zor da olsa kurtaran Yusuf artık Nalân'dan ayrılıp hayatına Ada'yla devam etmek istiyor. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmuyor. Bu sırada Ada İstanbul'da var olma savaşı verirken Nagehan'ın evinde uzun süre kalamayacağını anlıyor.

Tanımadığı bir şehirde sokakta kalma korkusu yaşarken en büyük yardımı yine Yusuf'tan ve Sumru'dan görecektir. İsmail ise köye dönmüş ama Ada'nın izini sürmekten vazgeçmemiştir. Sonunda Ada'nın iyi niyetle yaptığı bir hareket İsmail'in tekrar oyuna dahil olmasını sağlar. Her şey Ada ve Yusuf için yolunda gitmeye başlamışken ne Nalan ne de İsmail'in yenilgiyi kabul etmeye niyetleri yoktur.