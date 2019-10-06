Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 5. son bölüm izle

Aşk Ağlatır 5. son bölüm ile Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Nalan’ın intihar ettiğini düşenen Yusuf onu bırakamayacağını Ada’ya söylemek zorundadır. Yeni bölümde neler olacak? Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 5. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Ada Yusuf'u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur. Rüzgar bu zor anlarında Ada'nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir. Bu durum Nalan'ın Ada'yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR YENİ FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 5. SON BÖLÜM İZLE

Çiçek bir iş için Nalan'ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalan'ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalan'ın bir açığını bulmaya çalışırlar.

Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış olan Nalân bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkânsız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalân'a hayat boyu bağlılık sözü verir.

Ada ise derin bir aşkla bağlandığı Yusuf'u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul'a gelen Mustafa'dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgâr'ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgâr'a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar.