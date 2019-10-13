Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 6. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Nalan ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Yusuf'a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalır. Yeni bölümde neler yaşanacak? Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 6. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin 6. son bölümünde; Nalan ve Mert'in öpüştüklerini gören Ada, Nalan'la yüzleşir. Nalan, Ada'nın gördüklerini Yusuf'a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf'a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul'a gelmiştir.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır dizisinin yeni bölümünden yeni bir fragman henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 6. SON BÖLÜM İZLE

Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada'nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada'ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise, kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalan'dan ayrılıp Ada'yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada'yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.

Ada Yusuf'u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur. Rüzgar bu zor anlarında Ada'nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir.

Bu durum Nalan'ın Ada'yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur. Bu konuşmanın Ada'ya yansıması nasıl olacaktır? Çiçek bir iş için Nalan'ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalan'ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalan'ın bir açığını bulmaya çalışırlar.