Aşk Ağlatır 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 7. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yusuf ve Ada'nın aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yeni bölümde neler yaşanacak? Peki Aşk Ağlatır 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 7. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Ada ve Rüzgar'ı bir arada gören Yusuf, Ada'nın Rüzgar'la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf'un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf'a o gece neden Rüzgar'la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum' der.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR YENİ FRAGMAN

AŞK AĞLARI SON BÖLÜM İZLE

Yusuf Ada'yla konuşmasından sonra Nalan'dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada'yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf'u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

Nalân ve Mert'in öpüştüklerini gören Ada, Nalân'la yüzleşir. Nalân, Ada'nın gördüklerini Yusuf'a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf'a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul'a gelmiştir.

Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada'nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada'ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalân'dan ayrılıp Ada'yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada'yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.