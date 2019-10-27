Aşk Ağlatır 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 8. son bölüm izle…
Aşk Ağlatır’da Nihal, hastaneden taburcu edilen Yıldırım'a evde bakım hizmeti vermesi için Ada ile anlaşır. Ada Özben ailesinin evinden çalışmaya başlar. Rüzgar bu karara çok sevinir. Ada'yla yakınlaşabilmek için eline bir fırsat geçmiştir. İşte Aşk Ağlatır 8. son bölüm izleme linki ve Aşk Ağlatır 9. bölüm fragmanına dair detaylar…
AŞK AĞLATIR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Aşk Ağlatır’da 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir olacak.
AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldırım'ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlamıştır. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir şey olur.