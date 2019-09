Aşk Ağlatır dizisi konusu ne? Aşk Ağlatır oyuncuları kimler?

Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aşk Ağlatır, bu akşam ilk bölümü ile Show TV'de seyirci karşısına çıkıyor. “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Aşk Ağlatır konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor.