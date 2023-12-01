‘Aşk Filmi’nin galası yapıldı

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in rol aldığı 'Aşk Filmi'nin galası Nişantaşı'ndaki bir AVM'de gerçekleştirildi.

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Deniz Denizciler’in senaryosunu kaleme alıp, yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Aşk Filmi’nin yapımcılığını ise Vahid Berke Ertekin üstlendi.

Filmde, popüler top model ‘Yaz’ karakterini Cemre Baysel, film yönetmeni ‘Uzay’ı ise İlhan Şen canlandırdı.

Bugün vizyona giren filme ilişkin gala öncesi açıklamada bulunan Baysel, ‘Aşk Fiilmi’nin rol aldığı ilk sinema filmi olduğunu belirterek, çok güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Cemre Baysel, ekip olarak filme büyük bir heyecan ve özveriyle çalıştıklarını aktararak, “Yaz Akdeniz karakterini bir süre izleyeceğiz. Çok tatlı, çok güzel bir karakter oldu. Güzel bir aşk hikayesi. ‘Her aşk mutlu sonla biter mi? sorusunun cevabını veriyoruz” dedi.

Çekimlerin de çok güzel geçtiğini ifade eden Baysel, şöyle devam etti:

“Biz İlhan’la daha önce bir projede yer almıştık. Tekrar kavuşmuş olmanın verdiği heyecan ve mutlulukla, bomba gibi geçti setimiz. Çok eğlendik, çok güzel sahneler çektik. Gerçekten filmde hayatımızın içinde olan şeyleri hissedeceğiz. Bazı duygular, durumlar tanıdık gelecek. Aslında tanıdığınız bir hikaye izleyeceksiniz. Biz böyle yorumladık.”

Oyuncu İlhan Şen ise Baysel ile dizi bir projesinden sonra yeniden bir sinema filminde bir araya geldiklerini söyleyerek, “Onunla çalışmak o kadar güzel ki. O kadar rahat ki bir arkadaş ve bir oyuncu olarak. O yüzden iyi ki Cemre ile çalıştım, iyi ki beraber yaptık bu projeyi. Umarım bizim aldığımız keyfi seyirci de alır” diye konuştu.

Filmde canlandırdığı karaktere de değinen Şen, şunları kaydetti:

“Ben bir yönetmeni canlandırıyorum. Bir sinema filmi için deneme çekimi yaparken kızın biri geliyor ve senaryom hakkında ileri geri konuşuyor. Ben de ‘Sen çok mu biliyorsun? Al bakalım sen yaz ne yazıyorsan. Söz beğenirsem senin filmini çekeceğim.’ diyorum. Bunun üzerine gelişen hikayeler. Yer yer komik, yer yer içinde draması olan, günlük hayata biraz daha adapte etmeye çalıştığımız bir film. Umarım beğenirler.”

Filmin oyuncu kadrosunda Vahid Berke Ertekin, Onur Büyüktopçu, Erkan Petekkaya, Hande Katipoğlu, İrem Yüksel, Melissa Dilber, Deren Talu, Yusuf Baymaz ve İlayda Uzun Sarıkaya da yer aldı.

Romantik drama türündeki yapım, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini işliyor. (AA)