Aşk-ı Memnu film oluyor: Bihter’i kimin canlandıracağı belli oldu
Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' sinema filmine uyarlanıyor. Projede efsane karakter Bihter'e ise, Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi 1900’lerin büyülü atmosferiyle film oluyor.
Dijital paltformda yayınlanacak ve senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı filmde, son olarak Beren Saat’in canlandırdığı ‘Bihter’ karakterine oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.
Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘Bihter’ karakterini canlandıracağını da doğruladı.
Aşk-ı Memnu dizisi, ilk sezonuyla 2008 yılında ekranlara gelmişti. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaşmıştı.