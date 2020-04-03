Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? Aşkı Memnu hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu yayınlandığı her dönemde yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı Aşk-ı Memnu yeniden ekranlarda olacak. Peki, Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu bir kez daha tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul’un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter’le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

AŞKI MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşk-ı Memnu, 06 Nisan Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana gelecek.