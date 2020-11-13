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Aşk-ı Memnu’da birlikte oynamışlardı… Hazal Kaya ile Pelin Ermiş yıllar sonra buluştu
Aşk-ı Memnu’da birlikte oynamışlardı… Hazal Kaya ile Pelin Ermiş yıllar sonra buluştu
Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Nihal' ve 'Cemile' karakterlerine hayat veren Hazal Kaya ile Pelin Ermiş yıllar sonra bir araya geldi.
Magazin 13 Kasım 2020 - 13:21

‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde ‘Nihal Ziyagil’i oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi ‘Cemile’yi canlandıran Pelin Ermiş, uzun zaman sonra buluştu.

Meslektaşları Şükran Ovalı’nın da eşlik ettiği bu buluşmada çekilen bir fotoğrafı da Kaya ve Ermiş, Instagram sayfalarından paylaştı.

‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde Kaya’nın oynadığı ‘Nihal’e, ‘Beşir’ karakteri aşıktı. Ermiş’in canlandırdığı ‘Cemile’ ise ‘Beşir’e ilgi duyuyordu. Dizide iki karakter arasında bu yüzden sık sık gerilim ve anlaşmazlık ekrana geliyordu.

Son güncelleme: 13:52 - 13.11.2020
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