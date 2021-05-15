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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i son haliyle şaşırttı

2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı.

Güncellenme: 11:02, 15/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i son haliyle şaşırttı

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin başrollerini paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı ‘Beşir’ karakteriyle tanınan Baran Akbulut, yıllar sonra yeni imajı ile adından söz ettirdi.

Saçlarını uzatan Akbulut’un son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 37 yaşındaki oyuncuya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

* Yolda görsem tanımam.

* ‘Aşkı Memnu’da bu imajda olsaydı Nihal kesinlikle Beşir ile evlenirdi.

* Fotoğrafa 2 dakika bakınca öksürük tutuyor.

Baran Akbulut, ‘Aşk-ı Memnu’dan sonra ‘Kuzgun’, ‘Yedi Güzel Adam’ ve ‘Aşkın Yolculuğu Yunus Emre’ gibi yapımlarda rol almıştı.

Akbulut şimdilerde yepyeni bir proje için hazırlanıyor. Cem Yılmaz’ın ‘Erşan Kuneri’ dizisinde rol alacak.

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aşk Cem Yılmaz Yunus
Yayınlanma Tarihi:09:12,