Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si çok değişti

Türk televizyonlarının üzerine en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları da aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen kendilerinden söz ettiriyor.

Dizide yer alan pek çok oyuncu kariyerlerinde başarılı bir grafik çizmeyi başardı. Bu isimlerden biri de dizide Cemile karakteri ile izlediğimiz Pelin Ermiş oldu. Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Adını Feriha Koydum, Kiraz Mevsimi, Avlu, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Ermiş, son halini paylaştı. Ermiş’in son halini gören takipçileri onu beğeni yağmuruna tuttu.

KİLOLAR GİTTİ

Fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Ermiş’in, Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu paylaşımları takipçilerinden tam not aldı.

Salgın nedeniyle karantinada olan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer alamayan oyuncunun yeni hali ise herkesi şaşırttı.