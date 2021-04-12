Serenay Sarıkaya’dan aşk iddiasına tepki

Komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya’nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

“ARKADAŞIMA YAPILAN YORUMLARI KINIYORUM”

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Sarıkaya, Instagram hesabından sert bir açıklama yaptı:

* Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır.

* Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum.

İlginizi Çekebilir Serenay Sarıkaya'dan Demet Akalın'a yanıt

İlginizi Çekebilir Serenay Maldivler'de: Acılara yürüyor korkmuyorum