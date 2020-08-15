Aşk Masalı konusu ve oyuncu kadrosu… Aşk Masalı filminin konusu ne?

Aşk Masalı’ında işler önce karışıyor sonra mutlu sona ulaşıyor. Konusu ve oyuncuları merak edilen Aşk Masalı filminin detayları haberimizin devamında…

AŞK MASALI KONUSU

Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir… Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye’nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir… Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir… Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır, çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır… Bu süreçte Masal’a partner olarak Kerem verilir… Kerem, Masal’ın tüm sakarlıklarına rağmen büyük bir sabırla onun her anında yanında olur ve programı başarı ile bitirmesini sağlar. Masal, sürecin sonunda Akın’ın dikkatini çekmeyi başarır ve güçlü rakibi Cansın’ı alt eder… Ama bilmediği bir şey vardır; Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır? Kalbindeki aşkın sahibi gerçekten de Akın’mıdır?

AŞK MASALI FİLMİ OYUNCULARI

Aşk Masalı filmi oyuncuları arasında Algı Eke, Emre Kızılırmak, Recep Güneysu, Şennur Nogaylar, Ayşen Sezerel ve Hasal Şanel bulunuyor.