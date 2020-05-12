Aşk Sana Benzer nerede çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne, oyuncuları kim?

Aşk Sana Benzer nerede çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne, oyuncuları kim?

Magazin dünyasının en ünlü çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcan çiftinin başrollerinde oynadığı Aşk Sana Benzer filminin konusu internette aratılıyor. Ünlü çiftin birlikte rol aldığı filmlerden olan Aşk Sana Benzer filminin konusu ne? Aşk Sana Benzer nerede çekildi? İşte bilinmesi gerekenler…

Yönetmenliğini Taner Elhan'ın yaptığı ve ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcan'ın başrollerinde oynadığı 2015 yapımı Aşk Sana Benzer filminin konusu internette en çok aratılan konulardan biri. İşte Aşk Sana Benzer ile alakalı her şey…

AŞK SANA BENZER KONUSU

Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.

AŞKA SANA BENZER NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir sahip kasabından geçen Aşk Sana Benzer filminin çekimleri, Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde çekilmiştir.



AŞK SANA BENZER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit – Ali

Fahriye Evcen – Deniz/Defne

Selim Bayraktar – Aykut

Yavuz Bingöl

Kaya Akkaya

Birsen Dürülü

Burçin Işık

Şamil Kafkas