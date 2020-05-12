Aşk Sana Benzer nerede çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Taner Elhan'ın yaptığı ve ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcan'ın başrollerinde oynadığı 2015 yapımı Aşk Sana Benzer filminin konusu internette en çok aratılan konulardan biri. İşte Aşk Sana Benzer ile alakalı her şey…
AŞK SANA BENZER KONUSU
Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.
AŞKA SANA BENZER NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir sahip kasabından geçen Aşk Sana Benzer filminin çekimleri, Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde çekilmiştir.
AŞK SANA BENZER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit – Ali
Fahriye Evcen – Deniz/Defne
Selim Bayraktar – Aykut
Yavuz Bingöl
Kaya Akkaya
Birsen Dürülü
Burçin Işık
Şamil Kafkas