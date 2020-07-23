Aşk Tesadüfleri Sever konusu ve oyuncuları… Aşk Tesadüfleri Sever’de kimler oynuyor?

Aşk Tesadüfleri Sever filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi 2010 yılında çekildi. Peki Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimdir?

OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Günsür – Özgür

Belçim Bilgin Erdoğan – Deniz

Altan Erkekli – Yılmaz

Şebnem Sönmez – Neriman

Hüseyin Avni Danyal – Ömer

Ayda Aksel – İnci

Berna Konur – Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan – Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser – Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya – Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan – Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci – Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin – Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener – Burak

FİLMİN KONUSU NE?

Yıl 1977, Ankara'da bir Eylül sabahı… Özgür ve Deniz aynı gün aynı hastanede dünyaya gelir. İkilinin yolları, çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca Ankara'da birkaç kez daha kesişir. Her kesişme onların hayatında büyük değişikliklere sebep olur ve her temasları hayatlarının rotasını değiştirir. Bazen felaketlere, bazen mucizelere de neden olurlar birbirlerinin hayatlarında… Ancak hiçbir zaman bir arada olamazlar. Ta ki yirmi beş sene sonra, İstanbul'da yolları kesişene dek…