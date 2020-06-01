Aşk Tutulması filmi kaç yılında çekilmiştir? Aşk Tutulması konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Çakallarla Dans filmi ile tanınan Murat Şeker'in yaptığı Aşk Tutulması filmi hakkında internette aramalar çoğaldı. İlk defa 2008 yılında vizyona giren Aşk Tutulması filmi ile alakalı bilgiler haberimizde…
AŞK TUTULMASI KONUSU
Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği olan Uğur, söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.
AŞK TUTULMASI OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman– Ugur
Fahriye Evcen Özçivit – Pinar
Tim Seyfi – Burçaslan
Ali Erkazan – Mustafa
Suzan Aksoy – Makbule
Ayten Uncuoglu – Latife
Murat Akkoyunlu – Hiko