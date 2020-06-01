Aşk Tutulması filmi kaç yılında çekilmiştir? Aşk Tutulması konusu ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının iki genç ve başarılı oyuncusu Fahriye Evcen ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerinde oynadığı Aşk Tutulması filmi bu akşam ekranlarda yer bulacak. Televizyon izleyicileri, Aşk Tutulması filmi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Aşk Tutulması filminin konusu ne? İşte detaylar…

Yönetmenliğini Çakallarla Dans filmi ile tanınan Murat Şeker'in yaptığı Aşk Tutulması filmi hakkında internette aramalar çoğaldı. İlk defa 2008 yılında vizyona giren Aşk Tutulması filmi ile alakalı bilgiler haberimizde…

AŞK TUTULMASI KONUSU

Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği olan Uğur, söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.

AŞK TUTULMASI OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman– Ugur

Fahriye Evcen Özçivit – Pinar

Tim Seyfi – Burçaslan

Ali Erkazan – Mustafa

Suzan Aksoy – Makbule

Ayten Uncuoglu – Latife

Murat Akkoyunlu – Hiko