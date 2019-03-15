Aşk ve Mavi’nin ardından Keremcem’in yeni projesi belli oldu

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, başrolünde yer alacağı Ali ve Sevda isimli dizi ile yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

En son, Aşk ve Mavi dizisine Yaman karakteriyle dahil olan Keremcem, Ali ve Sevda dizisiyle seyircinin karşısına çıkacak. Keremcem, başrolünde yer alacağı dizide; ‘Ali' karakterini canlandıracak. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz gün katıldığı bir sinema filmi galasında duygularını; “Çok heyecanlıyız. Dizimiz, hikâyesi ve canlandıracağım karakter bakımından sıra dışı bir yere sahip. Hepimiz için hayırlısı olsun” ifadeleri ile dile getirdi.

Dizinin yönetmenliğini ise Ufuk Hakan Eren ile Kartal Çidamlı yapacak. Ali ve Sevda’nın kadrosunda Engin Hepileri'nin yanı sıra; Ali Burak Ceylan, Sebahat Kumaş gibi ünlü isimlerin de yer alacağı, çekimlerinin ise Mart ayının son haftası başlayacağı konuşuluyor. Dizide, Keremcem'in aşık olacağı ‘Sevda' karakterini ise kimin canlandıracağı, henüz netlik kazanmadı.