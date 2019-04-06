Aşkı Memnu final bölümünün adı nedir? Hadi ipucu sorusu… (6 NİSAN 2019)

Aşkı Memnu, başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya'nın oynadığı Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasına adını yazdırmayı başaran yapım olarak hatırlanıyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Aşkı - ı Memnu final bölümü unutulmadı. Hadi ipucu sorusu da Aşkı Memnu dizisinden geldi. Aşkı Memnu final bölümü adı nedir?

Aşkı Memnu Hadi ipucu sorusu olarak kullancıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aşk-ı Memnu Gecesi bu akşam 20.30’da başlayacak. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem’in paylaştığı dizi İstanbul’da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alıyor. Peki, Aşkı Memnu final bölümünün ismi nedir?

HADİ İPUCU SORUSU 6 NİSAN

Aşk-ı Memnu Gecesi bu akşam 20.30’da! Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem’in paylaştığı dizi İstanbul’da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alıyor. Dizinin final bölümü ise Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. Peki siz bu bölümün adını hatırlıyor musunuz?

CEVAP: Aşk-ı Memnu Veda

AŞKI MEMNU KONUSU

Adnan Bey, eşini kaybettikten sonra uzun yıllar, sosyal çevresinden uzak durmayı seçmiş, bütün ilgi ve sevgisini küçük yaşta annesiz kalançocukları Nihal ve Bülent'e vermiş, varlıklı bir İstanbul beyefendisidir..Çocuklarını büyütürken en büyük yardımcısı, onu karşılıksız bir aşkla seven Matmazel De Courton'dur. Eşi ölürken çocuklarını Matmazele emanet etmiştir. Çocuklar için matmazel hem anne, hem öğretmen hem de arkadaştır..Üniversite öğrencisi olan Behlül , küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra Adnan Bey'in himayesinde büyümüştür.Uçarı, çapkın ve hayatı pek de ciddiye almayan Behlül de Adnan Bey'in evinde yaşamaktadır.

Adnan Bey'in sessiz sakin hayatı, kendinden yaşça oldukça küçük olan Bihter'e aşık olmasıyla değişir..Bihter, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Firdevs Hanım'ın küçük kızıdır.

Eşini bir süre önce kaybeden Firdevs Hanım, lüks yaşama fazlasıyla önem verdiği için eşinden miras kalan serveti kısa sürede tüketmiştir. Yaşam standardından ödün vermeden yaşamını sürdürmek isteyen Firdevs hanımın zengin biriyle evlenme çabasındadır. Hedefinde ise Adnan Bey vardır.Genç yaşta anne olmayı bir türlü kabullenemeyen, hayatını istediği gibi yaşayamamasına sebep olarak gördüğü kızları Peyker ve Bihter'le sürekli çekişme halinde olan Firdevs hanım, Adnan Bey'in Bihter'e evlenme teklif etmesiyle yıkılır. Adnan Bey den çok etkilenen Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesinin canını yakmak için onun karşı çıkmasına rağmen Adnan Bey'in teklifini kabul eder.Adnan Bey'in yakın çevresinde de bu kararın yankıları farklı olur. Babasına aşırı düşkün olan Nihal onu kimseyle paylaşmak istememektedir. Bülent durumu sevinçle, Matmazel ise hüzünle karşılar.Genç eşiyle mutlu bir hayatı düşleyen Adnan Bey, evde yaşanacak sorunlara hazırlıklıdır, ama zamanla bunların üstesinden gelebileceğine inanmaktadır.Bihter Nihal çatışması evliliklerinin ilk günlerine damgasını vurur. Bihter'in evin çalışanlarına karşı tavrı da evdekilerin kamplara ayrılmasına neden olur.Sağlık sorunları yaşayan Firdevs Hanım'ın maddi durumu da iyice bozulunca, o da Adnan Bey'in evine yerleşir. Firdevs Hanımın eve yerleşmesiyle, sorunlar çığ gibi büyümeye başlar. Firdevs Hanım'ın bir anda evin hakimi konumuna gelmesi, evde çalışanları da huzursuz etmektedir.Adnan Bey Bihter için Firdevs Hanım'a katlanmaya çalışırken Nihal'in huzursuzlukları giderek artmaktadır.

Behlül'ün evdeki varlığı da Bihter için başka bir tehdittir. İki genç engel olamadıkları bir şekilde birbirlerinin çekim alanına girerler..İkisi de tehlikeyi sezerek birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da, bunu başaramazlar. Firdevs Hanım durumu fark ettikten sonra, gerek Bihter'in gerekse kendisinin rahat yaşamlarını kaybetme korkusuyla Bihter'i uyarınca aralarında bitmek bilmeyen çekişmelere bir yenisi daha eklenmiş olur. Bihter duygularını inkar eder, önceleri kendine bile itiraf edemez ama, sonra Behlül'e büyük bir tutkuyla bağlandığını fark eder.

Behlül de bütün kaçış yollarını aramasına rağmen sonunda yasak aşka teslim olur. Zaman zaman suçluluk duygusu ağır bassa da Bihter'i sevmekten vazgeçmesi mümkün değildir..Her şeyini borçlu olduğu Adnan Bey'e ihanet etmenin ağırlığıyla, Bihter'i suçlar..Dışarıdan bakıldığında sessiz sakin görünen evin içinde, büyük fırtınalar kopmaktadır..Firdevs Hanım Bihter'in evliliğini korumak adına, kendince bir çözüm bulur. Behlül'ü Bihter'den uzaklaştırmak için Nihal'le aralarını bulmaya çalışır.Nihal zaten içten içe Behlül'ü sevmektedir. Behlül de yasak aşkın pençesinden kurtulmak için bu fikre sarılır..

Bihter'le Behlül'ün ilişkisini fark eden Matmazel bunu kimseyle paylaşamadığı için Nihal'in Behlül'le nişanlanmasına da engel olamaz. Bu nişan Adnan Bey'i mutlu ederken küçüklüğünden beri evin hizmetkarları arasında olan Beşir'i kahreder.. Beşir çocukluğundan beri Nihal'e, imkansız olduğunu bile bile büyük bir aşkla bağlıdır.Nihal ve Behlül adım adım evliliğe giderken, beklenmedik şekilde gelişen olaylar aileyi büyük bir felakete sürükleyecektir.