Aşkı Memnu final bölümüyle ekranlarda! Aşkı Memnu final bölümü izle…

Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinin ekranlara uyarlanan yapımı Aşk-ı Memnu dizisi bu akşam yeniden final bölümüyle ekranlara gelecek. 2010 yılında yayınlanan son bölümün üzerinden yıllar geçmesine rağmen dizi yayınlandığı zamanlarda büyük ilgi görüyor. Özellikle de hafızalara kazınan final bölümüyle. İşte Aşkı Memnu final bölümü izleme sayfası...

Kanal D ekranlarında tekrar bölümleri yayınlanan Aşkı Memnu dizisinin bu akşam final bölümü ekranlara gelecek. İlk olarak 2018 yılında izleyiciyle buluşan Aşkı Memnu 2010 yılı haziran ayında 79. bölümle final yapmıştı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü uzun süre gündemden düşmemişti. Bugün de Aşkı Memnu dizisinin final bölümü tekrarı yayınlanacak. Dizinin final bölümünü izlemek isteyenler sayfamıdaki link üzerinden takip edebilirler. İşte Aşkı Memnu final bölümü izleme ekranı…

AŞKI MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

AŞK-I MEMNU VEDA

Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, merakla beklenen muhteşem finaliyle ekranlara veda ediyor. Dizinin son bölümü bir sürprizle başlayacak, Matmazel'in Adnan Bey'e “daha fazla sessiz kalamayacağım” cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle…

Nihal ve Behlül'ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül'le koruda buluşur.

Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir'in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

Taksiden indiğinde, Behlül'ün arabasını görür. Behlül'ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül'ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter'i görür. Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.