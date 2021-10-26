Aşkın Nur Yengi coronaya yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser verecek olan Aşkın Nur Yengi’nin coronaya yakalanması nedeniyle konsere gelemeyeceğini ve yerine Gökhan Türkmen’in sahne alacağını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kdz. Ereğli Belediyesi'nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde Covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi.

* Kdz. Ereğli'de konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Covide yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi.

Yeni programa göre konseri saat 19.30'da sanatçı Gökhan Türkmen verecek. Cumhuriyet Yürüyüşü saati de değişti. Fener Alayı için yürüyüşün saat 18.00'de Bağlık Karakolu önünden başlayacağı ifade edildi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçı Aşkın Nur Yengi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. (İHA)