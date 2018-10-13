Aşkın Nur Yengi, gençlik yıllarında İbrahim Tatlıses hayranıymış

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Aşkın Nur Yengi, dün akşam Günay Restaurant’ta konser verdi. Kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Yengi, gençlik yıllarında odasına İbrahim Tatlıses’in posterlerini astığını söyledi: “O yıllarda tüm genç kızlar gibi benimde duvarlarımı yabancı artist ve sanatçı posterleri süslerdi. İdollerimiz ya da gençlik heyecanlarımızdı onlar. Ama ne hikmetse aralarında sevgili İbrahim Tatlıses’in posteri de vardı aralarında. Garip değil mi?”

Sezen Aksu’nun ‘Sitem’ şarkısını seslendiren Yengi, şarkının öyküsünü de anlattı:

”Sezen’den bu şarkıyı çok istedim. Ama Metin Şentürk’e nasipmiş. O da muazzam okuyor. Diline, yüreğine sağlık ancak Sezen Aksu müsaade etseydi bu şarkıyı ilk benden dinleyecektiniz. Hey gidi günler hey… Zaman nede çabuk geçiyor. Dün gibi hatırımda.”