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Aşkın Nur Yengi pasaj satın aldı
Aşkın Nur Yengi pasaj satın aldı
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, parasını yine gayrimenkul sektörüne yatırdı. Londra, Çekmeköy ve Beykoz'da evi olan şarkıcı Acarkent'te 30 milyon liraya pasaj satın aldı.
Magazin 13 Mart 2019 - 09:48

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, emlak zengini çıktı. Bugüne kadar kazancını hep gayrimenkule yatıran Yengi, Beykoz Acarkent’te 3 bin metrekarelik pasaj satın aldı. Süper FM’de yayınlanan programın iddiasına göre, pasaja 30 milyon lira verdiği konuşulan Yengi, iddiaya göre ticarete atılacak. Bu arada 48 yaşındaki şarkıcının Londra’da 3 evi, Çekmeköy’deki Kasaba Sitesi’nde müstakil bir binası var. Yengi, ayrıca kızı Nazlı ile Acarkent’teki A tipi olan en büyük villalarda oturuyor..

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