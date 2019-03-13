Aşkın Nur Yengi pasaj satın aldı

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, emlak zengini çıktı. Bugüne kadar kazancını hep gayrimenkule yatıran Yengi, Beykoz Acarkent’te 3 bin metrekarelik pasaj satın aldı. Süper FM’de yayınlanan programın iddiasına göre, pasaja 30 milyon lira verdiği konuşulan Yengi, iddiaya göre ticarete atılacak. Bu arada 48 yaşındaki şarkıcının Londra’da 3 evi, Çekmeköy’deki Kasaba Sitesi’nde müstakil bir binası var. Yengi, ayrıca kızı Nazlı ile Acarkent’teki A tipi olan en büyük villalarda oturuyor..

