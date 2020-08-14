Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aşkları 10 ay sürdü! Miley Cyrus ve Cody Simpson ayrıldı
Aşkları 10 ay sürdü! Miley Cyrus ve Cody Simpson ayrıldı
ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus ve sevgilisi Cody Simpson, 10 aylık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.
Sozcu.com.tr
Magazin 14 Ağustos 2020 - 11:00

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Miley Cyrus, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Cody Simpson’la ilişkisini noktaladı.

Ünlü oyuncu Liam Hemsworth’la iki yıl evli kalan 27 yaşındaki Cyrus, boşandıktan sonra bir süre blog yazarı Kaitlynn Carter’la birlikte olmuştu.

Miley Cyrus ve Cody Simpson.

Carter’dan sonra gönlünü 23 yaşındaki Simpson’a kaptıran Cyrus’un aşkı 1 yıl bile sürmedi. The Sun’ın haberine göre Cyrus, 10 aylık birlikteliğin ardından ayrıldıklarını doğruladı.

Cody Simson ve Miley Cyrus.

Cyrus ve Simpson sosyal medyada paylaştıkları çaprıcı pozlarla sık sık gündeme geliyordu.

Son güncelleme: 11:04 - 14.08.2020