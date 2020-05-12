Aşktroloji kaç yılında çekildi? Aşktroloji konusu ne, oyuncuları kim?

Burç yorumlarıyla bezeli Aşktroloji filmi, romantik komedi dalında dikkat çeken son dönem filmlerinden biri. Seyirciler Aşktroloji filminin konusunu merak ediyor. Peki, Aşktroloji filminin konusu ne? Aşktroloji kaç yılında çekildi, oyuncuları kim? İşte tüm detaylar…

Bora Onur ve Ferhat Uzundağ'ın yönetmenliğini yaptığı televizyon filmi Aşktroloji, 2018 yılında çekilmiştir. Peki, Aşktroloji filminin konusu ne? İşte ayrıntılar

AŞKTROLOJİ KONUSU

Kuzenleri ile girdiği bir iddia üzerine herkesin yakından tanıdığı önemli bir işadamının kızı Tuba Çiftçioğlu`nu tavlamak zorunda kalan Cem , araştırma yaparken Tuba`nın burçlara ve astrolojiye büyük bir zaafı olduğunu öğrenir. Buna göre genç kız her sabah uyanır uyanmaz önce bir web sitesine girip günlük burç yorumunu okumaktadır. Bu bilgi Cem için bulunmaz bir fırsattır. Tuba ile tanışmayı başardıktan sonra burçların kadınlar üzerindeki etkisini ve önemini bilen Cem Tuba`nın burç yorumunu okuduğu internet sitesini ele geçirerek onu istediği gibi yönlendirmeye başlar.



AŞKTROLOJİ OYUNCULARI

Ekin Mert Daymaz – Cem

Aleyna Solaker – Tuğba

Berna Keklikler

Emir Ünver – Beşir

Mesut Yilmaz