Aslı Baş kimdir?
Aslı Baş, 1978 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. 13 yaşında keşfedilene Aslı Baş hakkında tüm merak edilenler…
ASLI BAŞ KİMDİR?
Aslı Baş, 13 yaşında Antalya’da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedilen Aslı Baş katıldığı birçok yarışmada dereceler kazandı. 2003’te Antalya’da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçilen 21 Temmuz 2010’da Aslı Baş tatil için gittiği Bodrum’da iş adamı Ahmet Bayer’e ait kaldığı tatil köyünde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya’da defnedildi.