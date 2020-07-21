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Aslı Bekiroğlu: Etine dolgun yaramaz kız çocuğu…
Aslı Bekiroğlu: Etine dolgun yaramaz kız çocuğu…
Oyuncu Aslı Bekiroğlu tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Son olarak mayolu fotoğraflarını paylaşan Bekiroğlu, altına "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notunu düştü.
Magazin 21 Temmuz 2020 - 10:25

Tatil sezonunu Ayvalık’ta açan Aslı Bekiroğlu, rotayı Alaçatı’ya çevirdi. Gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikte geçirdiği keyifli anları da takipçileriyle paylaşıyor.

Oyuncu geçtiğimiz gün pembe mayolu karelerini Instagram hesabına ekledi.

Aslı Bekiroğlu, pozlarına “Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor” notunu düştü.

Bekiroğlu, paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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