Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu nereli ve kaç yaşında?

Aslı Bekiroğlu, 1995 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Aslı Bekiroğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Suna Doğan karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aslı Bekiroğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)