Aslı Bekiroğlu: Roberto Carlos sendromu

Geçen yıl menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu'nun dizindeki rahatsızlık yeniden nüksetti.

Seyahat yasağı kalkınca soluğu tatil beldesinde alan Aslı Bekiroğlu çıktığı tatilde çektirdiği bu fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

“ŞİMDİ DÜŞÜNÜNCE SAĞ BACAĞIM BAYA Bİ TRAVMA ATLATMIŞ”

Oyuncu, fotoğrafının altına da sağlık sorunuyla ilgili esprili bir not yazdı: “Post meniskus + tibialis posterior spor yapmamaya bağlı kas grubu yoksunluğu (öbürküsü de menisküs sırası sadece onu kullanmaktan Roberto Carlos sendromu) Not: Bu eteği de 6-7 sene önce bacağım komple leopar şeklinde 2.derece yandığında güneş görmemesi gerektiği için almıştım. Şimdi düşününce sağ bacağım baya bi travma atlatmış kıyamam”