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Aslı Bekiroğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’le olan dansıyla ilgili açıklama
Aslı Bekiroğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’le olan dansıyla ilgili açıklama
Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le dans ederken görüldüğü videosu için bir açıklamada bulundu.
Magazin 12 Aralık 2018 - 10:24

İkilinin Altın Kelebek sonrası aynı mekanda dans ederken çekilmiş videoları sosyal medyadan paylaşılmış ve ortaya çıkan görüntüler özellikle sosyal medyada günün konusu haline gelmişti. Aslı Bekiroğlu’nun enerjik dansına karşılık vermeyen oyuncu meslektaşı ve arkadaşı Dilan Çiçek Deniz’in isteksiz ve bıkkın tavırları dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak Dilan’ın Aslı’dan nefret ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu çektiği bir video ile dans görüntülerine açıklık getirdi ve şunları söyledi:

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