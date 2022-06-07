Aslı Bekiroğlu’un yerine Almila Ada
2007'de bir trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde şarkıcının sevgilisi 'Zeynep'i Aslı Bekiroğlu oynayacaktı. Ancak verdiği bir röportajda "Başı sağ olsun" deyince tepki görmüş ve projeden ayrılmıştı. Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada geldi.
Trafik kazası geçiren ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor.
Fikri Harika Productions’un imza atacağı ‘Barış Akarsu Merhaba’ filmi bu hafta Amasra’da sete çıkacak. Ancak filmin kadrosunda bir değişiklik yaşandı.
Filmde Barış Akarsu’nun sevgilisi ‘Zeynep’ karakterini oynayacak olan Aslı Bekiroğlu, verdiği bir röportajda yeni projesinden bahsetti. Sorulara gülerek cevap veren Bekiroğlu’nun şarkıcının trajik ölümünün hatırlatılmasıyla “Ne yapayım hayatım, başı sağ olsun” demesi tepkilere yol açmıştı.
Bunun üzerinde yapım şirketi yaptığı açıklamada filmin zarar görmemesi için Bekiroğlu’yla çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı. Aslı Bekiroğlu da yaptığı yazılı açıklamada projeden çekildiğini duyurmuştu.
YENİ OYUNCU ALMİLA ADA OLDU
Bekiroğlu’nun projeden ayrılmasıyla ‘Zeynep’ rolünün sahibi belli oldu.
‘ Üç Kız Kardeş’ dizisinde rol alan Almila Ada, ‘Barış Akarsu Merhaba’ filmiyle anlaştı.