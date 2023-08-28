Aslı Enver ailesiyle fotoğraf paylaştı
Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kasım 2022’de sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen Aslı Enver, 4 Temmuz’da bebeğini dünyaya getirdi.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, eşi ile kızı Elay’ı öptüğü kareyi Instagram hesabından paylaştı.
“HOŞ GELDİN ELOŞUM”
Aslı Enver, kızı Elay’ın ilk fotoğraflarını doğumdan dört gün sonra paylaşmıştı.
Enver paylaşımına, “Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü… Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum” notunu düşmüştü.