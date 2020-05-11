Aslı Enver, doğum gününü evinde minik bir grupla kutladı

Ünlü oyuncu Aslı Enver doğum gününü evde üç pasta ile kutladığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. 36 şaşına giren Babil dizisinin Ayşe’si Aslı Enver, “Bu sene de böyle oldu. Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim” dedi.

Corona virüsü nedeniyle yanında bulunan az sayıda kişi ile doğum gününü kutlayan Enver “Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze” mesajını yazdı.

Ünlü oyuncu, mesajının sonuna, “Bu kadar pastayı kim yiyecek” diye not düşmeyi de ihmal etmedi.

