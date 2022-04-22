Aslı Enver ile Önder Öztarhan birbirini takipten çıkardı
Oyuncu Aslı Enver ile 5 aydır aşk yaşadığı iş insanı Önder Öztarhan, birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
Oyuncu Aslı Enver, 5 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.
Geçen günlerde Öztarhan’ın annesiyle tanışan Enver’in evlilik hazırlığı yaptığı konuşulurken kötü haber geldi.
Önder Öztarhan ile Aslı Enver’in yollarını ayırdığı ileri sürüldü.
Enver’in söylentilerin ardından Öztarhan’ı Instagram’dan takip etmeyi bırakması da ayrılık dedikodularını alevlendirdi.
Öte yandan oyuncu kardeşiyle tatile çıktı.