Aslı Enver kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? İşte Aslı Enver’in boyu, kilosu ve burcu gibi kişisel özellkleri

İstanbullu Gelin’in Süreyyası Aslı Enver’in kısa hayat hikayesi ve kişisel özellikleri haberimizde. Güzel oyuncunun özel yaşamı, yer aldığı yapımlar, burcu, göz rengi ve memleketi dahil Aslı Enver'in az bilinenleri haberimizde…
ASLI ENVER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEREDE DOĞDU?
Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşındı.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.
Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Aslı Enver hala Star TV’de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinde rol almaktadır.
Burcu
Boğa
Göz Rengi
Kahverengi
Doğal Saç Rengi
Koyu Kahverengi
Kilosu
54
Boyu
1.68 Cm
TELEVİZYON DİZİLERİ
2002- Uzay Sitcomu Konuk oyuncu
2003- Hayat Bilgisi Hazal Yardımcı Oyuncu
2007-2011 Kavak Yelleri
2012- Suskunlar Ahu Kumral Umur Turagay
2013- 2014 Kayıp
2014- Bana Artık Hicran De
2015- Mutlu Ol Yeter
2016- Kış Güneşi
2017- İstanbullu Gelin
SİNEMA FİLMLERİ
2002- Ayna
2013- Tamam mıyız?
2016- Kardeşim Benim
TİYATRO OYUNLARI
2015 – Personel Craft Tiyatrosu Çağ Çalışkur Emma
REKLAM FİLMLERİ
Yapı Kredi
Lescon
Molped
Mavi Yeşil
Loreal Paris
Penti