Aslı Enver kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? İşte Aslı Enver’in boyu, kilosu ve burcu gibi kişisel özellkleri

Aslı Enver kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? İşte Aslı Enver’in boyu, kilosu ve burcu gibi kişisel özellkleri

Aslı Enver kimdir? Güzel oyuncu kaç yaşında ve aslen nereli? soruları güzel oyuncunun hayranları tarafından merak ediliyor. Aslı Enver'in boyu, kilosu ve burcu gibi kişisel özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz. Güzel oyuncunun biyografisi televizyon dizileri ve sinema filmleri ve hayatında dair merak edilenler...

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İstanbullu Gelin’in Süreyyası Aslı Enver’in kısa hayat hikayesi ve kişisel özellikleri haberimizde. Güzel oyuncunun özel yaşamı, yer aldığı yapımlar, burcu, göz rengi ve memleketi dahil Aslı Enver'in az bilinenleri haberimizde…

ASLI ENVER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEREDE DOĞDU?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşındı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.

Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Aslı Enver hala Star TV’de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinde rol almaktadır.

Burcu

Boğa

Göz Rengi

Kahverengi

Doğal Saç Rengi

Koyu Kahverengi

Kilosu

54

Boyu

1.68 Cm

TELEVİZYON DİZİLERİ

2002- Uzay Sitcomu Konuk oyuncu

2003- Hayat Bilgisi Hazal Yardımcı Oyuncu

2007-2011 Kavak Yelleri

2012- Suskunlar Ahu Kumral Umur Turagay

2013- 2014 Kayıp

2014- Bana Artık Hicran De

2015- Mutlu Ol Yeter

2016- Kış Güneşi

2017- İstanbullu Gelin

SİNEMA FİLMLERİ

2002- Ayna

2013- Tamam mıyız?

2016- Kardeşim Benim

TİYATRO OYUNLARI

2015 – Personel Craft Tiyatrosu Çağ Çalışkur Emma

REKLAM FİLMLERİ

Yapı Kredi

Lescon

Molped

Mavi Yeşil

Loreal Paris

Penti