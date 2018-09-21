Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli ve kaç yaşında?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Asıl adı Aslıay Enver’dir. Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncuyu gelin daha yakından tanıyalım... Enver kimdir ve nerelidir?

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Aslı Enver Enver kimdir ve nerelidir? Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim alan Aslı Enver ailesi ile beraber 12 yaşındayken İngiltere’den Türkiye’ye gelmiştir. İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya’sı Aslı Enver hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aslı Enver kimdir? Nerede doğdu, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere Londra’da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı bir Türk olan Aslı enver 3 kardeştir. 12 yaşına kadar İngiltere’de yaşayan Aslı Enver ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. Liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan genç oyuncu daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kariyerinin henüz başlarındayken 2002 yılında TRT’de yayınlanan bir sit-com’da küçük bir rol almış ardından “Ayna” adlı kısa filmde oynamıştır. 2007 yılında yayınlanan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Sarp Apak gibi oyuncularla başrolü paylaşan Aslı Enver “Mine” karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Aslı Enver 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile evlenmiş ve 2015 yılında boşanmıştır. Star TV’de yayınlanan ve başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya Boran karakterine hayat veren Aslı Enver, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Enver’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Süreyya Boran) (TV Dizisi)

2017 – Öteki Taraf (Ece) (Sinema Filmi)

2016 – Kış Güneş (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Kardeşim Benim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Hicran Eyüpoğlu) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız? (Beste) (Snema Flm)

2013 – Kayıp (Özlem Albayrak) (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Ahu) (TV Dizisi)

2012 – Rakı Masası (Kısa Film)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Mine Ergun) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Hazal) (TV Dizisi)

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu (TV Dizisi)

Tiyatro oyunları:

Personel, Craft Kadıköy

Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu

Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu

Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi